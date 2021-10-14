Узбекистан отказался обсуждать размещение американских войск на своей территории

Вопрос размещения на территории Узбекистана антитеррористических подразделений США не стоит и не обсуждается. Об этом сообщил руководитель информационной службы Министерства обороны республики Бахром Зульфикаров в комментарии ТАСС.

По его словам, руководство страны не получало от Пентагона соответствующих сообщений. Кроме того, отметил он, Узбекистан в любом случае будет вынужден отказать США в данной просьбе, так как это запрещено Конституцией и не предусмотрено оборонной доктриной страны.

Зульфикаров также добавил, что Пентагон не направлял Узбекистану официальный запрос на визит делегации в республику. «Подтвердить эту информацию не могу, потому что ничего официально мы не получали», — заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Узбекистана.

14 октября издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщило о том, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможное размещение контртеррористических баз США. Отмечается, что в качестве главной повестки дня США захотели обсудить возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Такая договоренность позволила бы американским военным «лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане».

Ранее Узбекистан отказался от диалога по военным базам с США. По словам зампреда Сената республики Садыка Сафаева, власти страны не могут вести такие переговоры в принципе, поскольку «законодательство этого не позволяет». При этом политик не указал, обращались ли представители Вашингтона к Ташкенту с соответствующей просьбой.