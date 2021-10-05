Узбекистан отказался от диалога по военным базам с США

Узбекистан отказался вести переговоры с США о предоставлении своих военных баз для размещения техники и сил операции НАТО в Афганистане. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил зампред Сената республики Садык Сафаев.

По его словам, узбекские власти не могут вести такой диалог в принципе, так как «законодательство этого не позволяет». При этом обращались ли представители Вашингтона к Ташкенту с соответствующей просьбой, не сообщается.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Соединенные Штаты заинтересовались возможным использованием российских военных баз в Средней Азии. По данным издания, такую возможность обсуждали глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на очной встрече в Финляндии 22 сентября.

Аналогичные сведения поступали и насчет военных объектов Узбекистана и Таджикистана. Отмечалось, что это нужно для поддержки беглого правительства Афганистана и сдерживания деятельности террористической организации «Талибан» (запрещена в России).