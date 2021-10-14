США захотели обсудить с Узбекистаном размещение военных баз

Представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможное размещение контртеррористических баз США, пишет Politico со ссылкой на источники в конгрессе, осведомленные о планах военного ведомства.

Отмечается, что в качестве главной повестки дня США захотели обсудить возможность размещения «загоризонтных» антитеррористических сил. Такая договоренность позволила бы американским военным «лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане».

Узбекистан отказался от диалога по военным базам с США. По словам зампреда Сената республики Садыка Сафаева, власти страны не могут вести такие переговоры в принципе, поскольку «законодательство этого не позволяет». При этом политик не указал, обращались ли представители Вашингтона к Ташкенту с соответствующей просьбой.

Ранее стало известно, что США заинтересовались созданием военных баз в Узбекистане и Таджикистане. Подчеркивалось, что это необходимо для поддержки беглого правительства Афганистана и сдерживания деятельности террористического движения «Талибан» (запрещено в России).