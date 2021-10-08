Американский техногигант Amazon нашел способ уйти от налогов и собирается перенести штаб-квартиру из Сиэтла из-за давления местных властей. Непосредственно офис ликвидировать не будут, а штаб-квартиру могут перенести в другое место, передает Fox.

По словам генерального директора Amazon Энди Ясси, последние пять лет городской совет Сиэтла стал жестче относиться к компании. В 2018 году власти города ввели налог на бизнес с доходом более 20 миллионов долларов в год. В бюджет города с каждого работника таких компаний должно было поступать 275 долларов, Amazon это обходилось в 60 миллионов долларов в год.

В ответ Amazon пригрозил остановить строительство в центре города, и впоследствии под давлением бизнес-групп налог смягчили. Однако сейчас некоторые члены городского совета продолжают настаивать на увеличении сборов, что заставило Amazon задуматься о переносе основной штаб-квартиры. Во время интервью на саммите GeekWire Энди Ясси подчеркнул, что офис и сотрудники в Сиэтле останутся, но мозговой центр компании, возможно, переместится в штаб-квартиру в Белвью или Пьюджет-Саунд.

Ранее о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас объявил Илон Маск. Главный офис корпорации стал ближе к новому дому бизнесмена и объекту SpaceX. О причинах переезда компании Маск не сообщил.