Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla в другой штат

Глава Tesla сообщил о переносе штаб-квартиры из Пало-Альто в Калифорнии в Остин в Техасе

Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании в другую локацию — город Остин в Техасе. Об этом бизнесмен рассказал на онлайн-встрече с акционерами, передает ТАСС.

Маск рассказал, что штаб-квартиру Tesla перенесут из Пало-Альто в Калифорнии в Остин в Техасе. «Я с волнением сообщаю, что мы переносим штаб-квартиру в Остин, штат Техас», — подчеркнул он. Однако бизнесмен не раскрыл причины этого решения.

Пало-Альто, где в данный момент находится штаб-квартира Tesla, считается неофициальной столицей Кремниевой долины и мировым центром высоких технологий. Здесь так же расположены штабы таких интернет-гигантов, как Google, Apple и Facebook.

Tesla владеет своими заводами и в Техасе, и в Калифорнии. Маск негативно высказывался об ограничительных мерах, которые ввели в Калифорнии из-за пандемии коронавируса, поскольку они снизили темпы производства. По словам предпринимателя, . авиастроительные компании и другие перенесли свою деятельность из Калифорнии в иные штаты.

Ранее стало известно, что сам Илон Маск переехал в Техас. Сообщалось, что предприниматель часто бывает в городе Остин, где находятся подразделения Tesla и его стартапа Boring Company, а также в прибрежной деревне Бока-Чика, где расположен объект SpaceX.