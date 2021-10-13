Европа пообещала не дискриминировать Россию с помощью нового налога

Посол ЕС в России заявил, что «углеродное» регулирование не будет дискриминационным

Вводимое в Европе «углеродное» регулирование не будет дискриминационным для России, пообещал посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает РИА Новости.

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Он добавил, что Брюссель и Москва ведут переговоры, с помощью которых стороны могут прийти к консенсусу. «Это не налог. Это будет обязанность по приобретению углеродных сертификатов, недискриминационным образом, потому что конкуренты из Европы тоже должны будут приобретать соответствующие сертификаты для углеродоемкой продукции», — отметил Эдерер.

В новом углеродном налоге ЕС есть признаки формирования барьеров в торговле, сказал ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников. В нынешнем варианте трансграничного углеродного регулирования (ТУР) министр видит признаки закладывания стоимости CO2 в цену импорта электроэнергии в Европу.

В середине июля Еврокомиссия представила новый план действий по спасению экологии, в том числе предложив ввести трансграничный углеродный налог на поставки в Евросоюз определенной продукции, включая металлы, цемент и удобрения. Российским компаниям новые сборы могут стоить многомиллиардных потерь.