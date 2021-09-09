Представитель Путина отреагировал на новый налог ЕС фразой «станут пыль глотать»

Представитель президента Иванов: ответ на налог на авиадвигатели будет болезненным для ЕС

Если Евросоюз решится ввести налог на авиадвигатели, под который попадут и российские разработки, то Москва примет «болезненные контрмеры». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Оглашать их я не буду по понятным причинам. Пусть попробуют ввести — потом станут пыль глотать», — приводит слова представителя Путина «Интерфакс». Свою фразу он объяснил тем, что занимается транспортом и очень его любит, в том числе авиацию.

По мнению Иванова, желание ЕС ударить по авиадвигателям с большим уровнем вредных выбросов связано с «элементарной конкурентной борьбой». То есть Европа и США, уверен он, хотят, чтобы весь мир летал на двигателях Pratt & Whitney или Boeing.

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Чиновник не указал, насколько российские двигатели менее экологичны, чем западные, но напомнил, что выбросы от них в общем объеме незначительны. Тот же автотранспорт выбрасывает в десятки раз больше, чем двигатели самолетов.

В то же время Иванов уточнил, что его слова не означают призыв к промышленности игнорировать все экологические запросы, ничего не делать и сидеть на дешевом сырье, дешевой электроэнергии.

О новом налоге ЕС стало известно в июле этого года. Предполагается, что с 2023 года ставка будет нулевой, а потом в течение десяти лет повышаться до запланированного уровня. Мера не распространится на водород или современное биотопливо. Предполагается, что такие ограничения подстегнут авиакомпании переходить на более экологичное топливо.

Ранее глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих рассказал, что Россия в перспективе десяти лет откажется от закупки иностранных самолетов. Таким образом, парк российских авиаперевозчиков будет обновляться только российскими лайнерами с российскими двигателями и, возможно, попадать под новый европейский налог.