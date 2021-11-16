Москвичи кинулись избавляться от унаследованных квартир

ТАСС: в Москве на 5-10 процентов выросла доля продаваемых квартир, полученных в наследство

За последний год доля квартир в Москве, недавно полученных в наследство и выставленных на продажу, увеличились на 5-10 процентов. Рост числа таких предложений эксперты связывают с пандемией COVID-19 и ростом цен на столичное жилье, передает ТАСС.

Как рассказал основатель агентства недвижимости «Лэндл» Алексей Клышин, москвичи кинулись избавляться от унаследованных недавно квартир несмотря на необходимость платить налоги (они обязаны это делать, так как не дожидаются трех лет после вступления в наследство).

Зачастую ускоренная продажа такого жилья объясняется тем, что продавцам нужны деньги. Многие потеряли работу в период пандемии, некоторые имеют кредитные обязательства или задолженность по коммунальным платежам, указал эксперт. «Люди решают проблемы, а оставшиеся деньги несут в банки, чтобы получать с них процент, и в общем-то на это живут», — заявил он.

В Федеральной нотариальной палате подтвердили, что число открываемых наследственных дел в последнее время растет. «Очевидно, что это связано с общим ростом смертности в стране, вызванным пандемией», — сообщили в ведомстве.

Ранее россиян предостерегли от покупки унаследованных квартир. Покупать жилье, доставшееся продавцу в наследство менее трех лет назад, не всегда безопасно, заявила юрист, руководитель правового центра Елена Бабушкина.