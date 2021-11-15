Покупатели квартир нашли альтернативу Москве

«Коммерсантъ»: спрос на жилую недвижимость смещается из Москвы в Московскую область

Спрос на жилье постепенно смещается за пределы Москвы — из-за резкого роста цен на столичную недвижимость потенциальные покупатели квартир ищут альтернативные варианты в Подмосковье. Между тем объем предложения новостроек в области за последние пять лет сократился более чем в два раза, пишет «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, некоторые крупные московские застройщики после снижения спроса на квартиры в Москве тоже нашли для себя площадки в Подмосковье. В частности, группа «Гранель» планирует купить в Одинцовском районе около 40 гектаров для строительства 300 тысяч квадратных метров недвижимости.

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Региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев считает, что новый проект «Гранель» может забрать часть спроса у более дорогих проектов, реализуемых компанией на территории Новой Москвы.

Директор департамента консалтинга Knight Frank Ольга Широкова в свою очередь спрогнозировала дальнейшее увеличение спроса на доступное жилье в Московской области. Поэтому в скором времени вероятно возвращение интереса к этому рынку со стороны крупных застройщиков, указала она. Например, тюменский девелопер «Страна Девелопмент» уже приобрел землю под застройку в Домодедово.

Эксперты отмечают, что на удалении от Москвы пока еще можно найти варианты жилья для приобретения в рамках программы льготной ипотеки, предусматривающей лимит кредита в 3 миллиона рублей.

Ранее аналитики оценили размеры дисконтов в новостройках по всей Москве. Максимальный в ноябре 2021-го достигает 20 процентов — столько готов уступить девелопер одного из жилых комплексов около станции метро «Тушинская». В среднем застройщики соглашаются предоставить скидку в размере 5-7 процентов.