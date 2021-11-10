Квартиры в Москве снова подорожали

По итогам октября 2021-го строящееся жилье в старых границах Москвы подорожало на 0,9 процента в сравнении с сентябрьскими показателями, до 319,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Новой Москве «квадрат» в новостройках прибавил в цене 0,4 процента, сейчас он в среднем стоит 193,2 тысячи рублей, говорится в материалах агентства Est-a-Tet, предоставленных «Ленте.ру».

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Как отмечают аналитики, темпы роста цен на жилье в Москве снизились, но не остановились. «С большой вероятностью до конца года мы сможем наблюдать похожие ежемесячные показатели. Нет серьезных оснований говорить о снижении цены», — констатируют в Est-a-Tet.

По данным специалистов, самый дорогой лот на столичном рынке новостроек стоит 3,15 миллиарда рублей. Стоимость квадратного метра в этом объекте — около трех миллионов рублей, общая площадь квартиры — более тысячи «квадратов». Самый доступный лот — апартаменты площадью 11 квадратных метров — обойдутся в 2,9 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в октябре средний бюджет покупки квартиры в московской новостройке стандартного или комфорт-класса составил 12,42 миллиона рублей. Квадратный метр такого жилья за месяц прибавил в цене два процента.