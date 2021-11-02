В Москве остановились продажи жилья без скидок

За период квартирного ажиотажа в Москве раскупили почти все адекватно оцененные квартиры, а новыми рынок пополняется медленно, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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Столичный рынок вторичного жилья оказался в патовой ситуации, констатируют аналитики: продаются только квартиры со скидками — но это лишь 20 процентов рынка, а остальные 80 процентов «висят мертвым грузом». «Вечно это продолжаться не может, — предупреждают эксперты. — По всей видимости, в ближайшее время рынок полностью захватит стагнация». Рост стоимости недвижимости остановится, «цены некоторое время постоят на месте», полагают они.

По наблюдениям специалистов, на «вторичке» многие продают жилье, чтобы купить что-то получше, как правило, квартиру в новостройке. Но из-за очень значительного подорожания строящегося жилья и фактического завершения программы льготной ипотеки в Москве найти подходящий вариант на первичном рынке сейчас трудно. Часть продавцов «вторички» решили отложить реализацию своих квартир. А те, кто все-таки выходит на рынок, ориентируются на средние, то есть завышенные цены, заключают в ИРН.

Ранее аналитики швейцарского банка UBS опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что квартиры в Москве переоценены. Но риска возникновения ценового пузыря на столичном рынке недвижимости нет, заключили они.