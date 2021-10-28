Москве предрекли отток арендаторов квартир

Студенты, массово арендовавшие квартиры в Москве в минувшем августе, в скором времени могут покинуть съемное жилье. Об этом написал на своей странице в Facebook частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

«Чую я, что многие студенты, снявшие квартиры дорого и спровоцировавшие огромный спрос [на жилье] в августе-сентябре, сейчас съедут. Жаль. Будет избыток предложения. Мы умеем работать на таком рынке, но все же», — предрек специалист.

В комментариях к публикации он пояснил, что отток арендаторов-студентов будет обусловлен переходом на онлайн-обучение из-за распространения COVID-19. «Скорее всего, до лета оставят онлайн», — отметил Харыбин.

Ранее сообщалось, что московские собственники начали требовать у квартиросъемщиков справки о прививках от COVID-19. Они боятся заболеть, кроме того, полагают, что заразившиеся жильцы могут испытывать финансовые проблемы из-за необходимости соблюдать карантин. В целом владельцы жилья имеют право диктовать съемщикам любые условия, отметила эксперт Екатерина Сивова.