Определены размеры скрытых скидок на квартиры в Москве

«Агентство инвестиций в недвижимость»: каждый второй продавец жилья в Москве готов к торгу

На вторичном рынке недвижимости Москвы продается 45,9 тысячи объектов, при этом только 5 процентов продавцов квартир готовы торговаться с потенциальным покупателем, отмечается в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Как определили риелторы, наиболее спокойно к возможному торгу в столице относятся продавцы квартир стоимостью 10-20 миллионов рублей. Здесь доля готовых предоставить скидку — около 45 процентов, то есть фактически каждый второй.

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«Указание в объявлении о продаже объекта того, что квартира продается срочно или того, что возможен торг, является пережитком прошлого. Эти пометки ни о чем не говорят, это лишь попытка привлечь внимание потенциального покупателя», — поясняют специалисты. По их наблюдениям, в настоящее время размеры скрытых скидок на квартиры в Москве составляют 2-5 процентов (это дисконт от реальной рыночной цены, а не от изначально завышенной).

«По нашим оценкам, 80-90 процентов продавцов жилья не указывают возможность торга, но при этом делают дисконт. Сейчас можно назвать редчайшими случаи, когда объект уходит по той цене, которая указана в объявлении», — указывают специалисты.

«Они рекомендуют покупателям активно торговаться, а не ждать того, что продавец безропотно даст скидку. «Та сторона тоже будет себя и свои интересы защищать. Поэтому если объект реально интересен, то не поленитесь и позвоните через неделю-две вновь с этим же вопросом (о дисконте — прим. «Ленты.ру»)», — заключают эксперты.

Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась в октябре 2021-го на 1,7 процента, до 88,2 тысячи рублей. Средняя стоимость готовой квартиры выросла на 1,9 процента, вплотную приблизившись к психологической отметке в 5 миллионов рублей.