Рост цен на квартиры в Москве замедлился

«Синица»: квадратный метр строящегося жилья в Москве за год подорожал на 103 тысячи рублей

В третьем квартале 2021-го рост цен на строящееся жилье в старой Москве замедлился: стоимость новостроек прибавила 3,8 процента (по сравнению с уровнем второго квартала), при этом в августе даже было зафиксировано снижение средних цен на 1,1 процента, следует из материалов сервиса поиска жилья «Синица», предоставленных «Ленте.ру».

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Несмотря на замедление темпов роста цен, годовой прирост выглядит впечатляющим, подчеркивают эксперты: с сентября 2020-го квадратный метр новых квартир в старых границах города подорожал на 45,4 процента, до 330,4 тысячи рублей. Таким образом, за год средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 103,1 тысячи рублей в абсолютном выражении.

По итогам третьего квартала наиболее существенно в Москве выросла стоимость «квадрата» жилья комфорт-класса — на 6 процентов, до 260 тысяч рублей. В сегменте бизнес-класса цены увеличились почти на 4 процента, до уровня 385 тысяч рублей за квадратный метр. В эконом-классе цены продемонстрировали небольшое снижение — на 0,5 процента, составив 176,6 тысячи рублей за «квадрат».

«В последние три месяца, после завершения программы льготной ипотеки, рынок [жилья] стал возвращаться в более спокойное состояние, — указывают специалисты. — Динамика роста цен замедлилась, застройщики, которые в течение года выводили на рынок очень ограниченные объемы, начали наращивать предложение, надеясь привлечь покупателей за счет более широкого выбора. В некоторых проектах начали даже появляться скидки».

Ранее эксперты отмечали, что цены в новостройках Москвы оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, констатировали они.