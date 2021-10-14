Рост цен на квартиры в Москве замедлился

В третьем квартале 2021-го рост цен на строящееся жилье в старой Москве замедлился: стоимость новостроек прибавила 3,8 процента (по сравнению с уровнем второго квартала), при этом в августе даже было зафиксировано снижение средних цен на 1,1 процента, следует из материалов сервиса поиска жилья «Синица», предоставленных «Ленте.ру».
Несмотря на замедление темпов роста цен, годовой прирост выглядит впечатляющим, подчеркивают эксперты: с сентября 2020-го квадратный метр новых квартир в старых границах города подорожал на 45,4 процента, до 330,4 тысячи рублей. Таким образом, за год средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 103,1 тысячи рублей в абсолютном выражении.
По итогам третьего квартала наиболее существенно в Москве выросла стоимость «квадрата» жилья комфорт-класса — на 6 процентов, до 260 тысяч рублей. В сегменте бизнес-класса цены увеличились почти на 4 процента, до уровня 385 тысяч рублей за квадратный метр. В эконом-классе цены продемонстрировали небольшое снижение — на 0,5 процента, составив 176,6 тысячи рублей за «квадрат».
«В последние три месяца, после завершения программы льготной ипотеки, рынок [жилья] стал возвращаться в более спокойное состояние, — указывают специалисты. — Динамика роста цен замедлилась, застройщики, которые в течение года выводили на рынок очень ограниченные объемы, начали наращивать предложение, надеясь привлечь покупателей за счет более широкого выбора. В некоторых проектах начали даже появляться скидки».
Ранее эксперты отмечали, что цены в новостройках Москвы оторвались от спроса. Стоимость первичного жилья находится на уровне неадекватности, констатировали они.