Средняя цена квартиры в России приблизилась к психологической отметке

ЦИАН: средняя стоимость готового жилья в России за октябрь 2021-го выросла на 1,9 процента

Средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России увеличилась в октябре 2021-го на 1,7 процента, до 88,2 тысячи рублей. Средняя стоимость готовой квартиры выросла на 1,9 процента, вплотную приблизившись к психологической отметке в 5 миллионов рублей, следует из материалов ЦИАН, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, сильнее всего «вторичка» за уходящий месяц подорожала в городах-миллионниках вне столичных агломераций — на 2 процента. В Москве цены увеличились на 0,7 процента, в Санкт-Петербурге — на 1,8 процента.

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Стартовая средняя стоимость квартир, впервые выведенных на рынок в октябре, составила 88,5 тысячи рублей за квадратный метр — на 0,6 процента больше, чем в сентябре, и на 23 процента выше, чем год назад. Полная стоимость лота достигла 4,98 миллиона рублей.

Рынок вторичного жилья в городах с населением от 500 тысяч человек немного остыл, отмечают эксперты, но срок экспозиции квартир не увеличивается. В настоящее время в среднем по анализируемым городам он составляет 105 дней.

Объем предложения на вторичном рынке за год сократился на треть за счет повышенного спроса. При этом за октябрь он вырос на 1,4 процента. Потенциальный спрос на покупку квартиры за год сократился на 15 процентов, подсчитали аналитики.

«Рынок жилья адаптируется к новой реальности, — констатируют в ЦИАН. — Несмотря на повышение ключевой ставки, цены продолжают медленно увеличиваться. Тем не менее, продавцы аккуратно подходят к индексации, боясь потерять потенциальных покупателей».

Ранее участники рынка недвижимости заявили, что средний уровень цен на вторичную недвижимость в России уже весьма высок и не соответствует финансовым возможностям многих потенциальных покупателей. Но обвала ценников никто из них не пообещал.