Оценена вероятность обвала цен на жилье в России

Средний уровень цен на вторичную недвижимость в России уже весьма высок и не соответствует финансовым возможностям многих потенциальных покупателей, заявили участники рынка, опрошенные «Лентой.ру». Но обвала ценников никто из них не обещает.

Во-первых, отмечают эксперты, остаются приемлемыми ставки по ипотеке, во-вторых — есть дефицит качественного предложения, и это поддерживает спрос на «вторичку». «По моим предварительным прогнозам, средние ценовые показатели на вторичном рынке жилья Москвы будут повышаться до конца 2021-го, но незначительно», — пообещала Елена Мищенко, руководитель отдела городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

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В Est-a-Tet ожидают, что «рынок будет двигаться в рамках стандартных ценовых колебаний — в пределах 5 процентов», не уточняя направления движения. Директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома предположил, что жилье «дорожать уже точно не будет, это потолок». По его оценке, процессу снижения цен пока мешает только дефицит ликвидного предложения на рынке. Валерий Летенков из «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» считает высоковероятным снижение цен на «вторичку» в разрезе реальных сделок.

Подробнее о том, какой будет динамика цен на готовое жилье в конце 2021-го и начале 2022 года, — в материале «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021-го риелторы зафиксировали рост объема предложения вторичного жилья во всех административных округах Москвы, но на цены это не повлияло. Более того, москвичи урезали скидки на квартиры. По наблюдениям агентов, в среднем прирост объема предложения составил 3-4 процента. Больше всего новых объектов вышло на рынок в Юго-Западном, Северо-Восточном, Восточном и Центральном округах.