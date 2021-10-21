Названы ключевые рынки для покупки недвижимости в 2022 году

В 2022 году в мире ожидается рекордный объем вложенного в недвижимость трансграничного капитала, говорится в докладе, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Важнейшим направлением для инвестиций станут США, на которые придется около 44,1 миллиарда долларов вложенных средств.

Аналитики назвали и другие ключевые рынки для покупки недвижимости в 2022 году: это Великобритания (38 миллиардов долларов) и Германия (18,9 миллиарда).

Крупнейшие финансовые потоки на рынки недвижимости будут исходить из США (ожидается, что оттуда поступит 94,2 миллиарда долларов), Канады (23,7 миллиарда) и Великобритании (15,7 миллиарда). При этом тратить, в основном, будут на объекты офисной недвижимости — в них может быть инвестировано более половины всего объема трансграничного капитала. Кроме того, высоким будет спрос на складскую, индустриальную и жилую недвижимость.

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«Объем инвестиций в активы России в 2022 году будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране и ограничений, введенных в отношении каждого конкретного сегмента недвижимости, — прогнозируют специалисты. — В целом мы ожидаем, что активность игроков сохранится на достаточно высоком уровне, и объем вложений по итогам года достигнет 300-320 миллиардов рублей».

При этом доля иностранных вложений в недвижимость России не превысит 5-10 процентов от общего объема вложений, что в абсолютных значениях составит около 15-30 миллиардов рублей, ожидают аналитики.

Они также полагают, что в 2022-м по всему миру может проявиться большой интерес к возможностям перепрофилирования и реконструкции объектов недвижимости. Кроме того, будет финансироваться строительство экологических зданий и объектов, которые потенциально могут приобрести статус зеленых в течение следующего года.

Ранее стало известно, что российские инвесторы начали скупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. За январь-август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.