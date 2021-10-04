Неизвестные рекордно вложились в российскую недвижимость

CBRE: с начала 2021 года вложения в недвижимость России достигли 265 миллиардов рублей

По итогам девяти месяцев 2021 года вложения в российскую недвижимость достигли 265 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за всю историю современного рынка России, говорится в материалах консалтинговой компании CBRE, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, в 2020 году объем инвестиций за аналогичный период достиг 193 миллиардов рублей, в 2019-м — 166 миллиардов, то есть на 34 и 56 процентов соответственно меньше текущего результата. Наибольшая доля вложений приходится на сегмент жилой недвижимости — в третьем квартале вложения в участки под жилое строительство составили 42 миллиарда рублей (55 процентов от общего объема). «Несмотря на сокращение темпов инвестиций в жилье, вложения сохраняются на исторически высоких уровнях. Результат за 2021 год станет максимальным за всю историю рынка», — подчеркивают консультанты.

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В коммерческую недвижимость за третий квартал неизвестные вложили 34,7 миллиарда рублей — на треть меньше, чем в том же квартале год назад.

По данным CBRE, в структуре инвестиций в недвижимость России превалирующую долю сохраняют российские компании (96 процентов по итогам девяти месяцев). Объем иностранных инвестиций находится на крайне низком уровне. По прогнозам специалистов, объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам 2021-го может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов.

«Согласно нашей оценке, объем инвестиций по итогам 2021 года может составить порядка 350–390 миллиардов рублей. Это станет рекордным результатом за всю историю современного рынка России», — заключают аналитики.

Ранее стало известно, что российские инвесторы начали скупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. За январь-август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.