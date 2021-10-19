Названы города России с быстро дорожающими однокомнатными квартирами

SRG: Краснодар стал лидером по росту цен на «однушки» на вторичном рынке

В третьем квартале 2021 года Краснодар стал городом-лидером в России по темпам роста цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. В среднем «однушку» в городе можно купить за 2,9 миллиона рублей, за три месяца этот показатель увеличился более чем на 18 процентов. сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное консалтинговой группой SRG.

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Вторым по темпам роста цен на «однушки» назван город Сочи, там они за квартал прибавили в цене более 17 процентов и теперь стоят в среднем 7 миллионов рублей. Третье место у Севастополя (плюс 8 процентов, до 4,74 миллиона рублей). В топ-5 городов с быстро дорожающими «однушками» также вошли Казань и Калининград.

В Москве однокомнатные квартиры на вторичном рынке за квартал прибавили в цене около 4 процентов, средняя стоимость лота составила 9,71 миллиона рублей, выяснили аналитики. «Темпы роста немного замедлились», — констатируют они.

За год средняя стоимость вторичной «однушки» сильнее всего выросла в Сочи (на 61 процент). Второе и третье места по этому показателю заняли Краснодар (плюс 38 процентов) и Калининград (плюс 31,5 процента), подсчитали в SRG.

Ранее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что цены на вторичное жилье в России перестали расти, на рынке уже наблюдается стагнация. По словам эксперта, от месяца к месяцу цены на «вторичку» не меняются, в годовом выражении жилье подорожало, но меньше, чем на первичном рынке недвижимости. Нулевая ценовая динамика на вторичном рынке фиксируется три с половиной месяца подряд, уточнил Попов.