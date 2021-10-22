Россиянам пообещали распродажу квартир ипотечных банкротов

Est-a-Tet: вторичный рынок жилья пополнится квартирами от тех, кто не справился с ипотекой

В обозримом будущем на вторичном рынке жилья увеличится число вакантных ипотечных квартир от граждан, не справившихся с кредитной нагрузкой, заявила «Ленте.ру» директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

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«На рынок продолжит выходить большой объем квартир из-под залога от тех, кто находится в преддверии банкротства, от тех, кто не может по каким-то причинам выплачивать ипотеку», — предрекла эксперт. Кроме того, в Москве, по ее словам, можно рассчитывать на пополнение объемов предложения «вторички» за счет квартир от участников программы реновации. Полученное ими жилье в новых домах зачастую оказывается «лишним» и выставляется на продажу.

Дымова также пообещала, что «рынок [вторичного жилья] будет двигаться в рамках стандартных ценовых колебаний — в пределах 5 процентов». В некоторых районах столицы квартиры могут выставляться с большим разбросом цены — это классический признак дефицита предложения, указала специалист.

Подробнее о том, какой будет динамика цен на вторичное жилье в конце 2021-го и начале 2022 года, — в материале «Ленты.ру».

Ранее, в конце сентября, руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов сообщил, что цены на вторичное жилье в России перестали расти, на рынке уже наблюдается стагнация. По словам эксперта, от месяца к месяцу цены на «вторичку» не меняются, в годовом выражении жилье подорожало, но меньше, чем на первичном рынке недвижимости.