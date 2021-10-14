Раскрыты условия выдачи ипотеки самозанятым россиянам

Российские банки готовы выдавать ипотеку самозанятым гражданам, но условия для этой категории заемщиков отличаются от стандартных, показал опрос банкиров, проведенный ТАСС.
Главное отличие заключается в том, что размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых выше, чем для работающих по найму, — от 20 процентов. При анализе портрета самозанятого заемщика учитываются возраст, сфера деятельности, опыт работы, уровень доходов, наличие собственности, кредитная история и прочие факторы, раскрыли требования в Росбанке.
В Райффайзенбанке отметили, что важна регулярность доходов, она «всегда расценивается банками как дополнительный компенсирующий фактор». В банке ВТБ также требуют взноса на уровне 20 процентов, но соглашаются оформлять ипотеку самозанятым по двум документам (паспорт и СНИЛС) и без подтверждения дохода.
В Сбербанке минимальная ставка по ипотеке для самозанятых — 7,9 процента, в ВТБ ставки для этой категории заемщиков не отличаются от ставок для работающих по найму. Росбанк предлагает ставку на 0,75 процента выше, чем для наемных сотрудников. В Райффайзенбанке опровергли наличие надбавок для самозанятых — кредиты им выдают на равных условиях со всеми, заявили в банке.
Ранее сообщалось, что самозанятые — это категория россиян с минимальными шансами на ипотеку. По данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы им практически не дают. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.