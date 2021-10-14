Раскрыты условия выдачи ипотеки самозанятым россиянам

ТАСС: первый взнос по ипотеке для самозанятых выше, чем для работающих по найму

Российские банки готовы выдавать ипотеку самозанятым гражданам, но условия для этой категории заемщиков отличаются от стандартных, показал опрос банкиров, проведенный ТАСС.

Главное отличие заключается в том, что размер первоначального взноса по ипотеке для самозанятых выше, чем для работающих по найму, — от 20 процентов. При анализе портрета самозанятого заемщика учитываются возраст, сфера деятельности, опыт работы, уровень доходов, наличие собственности, кредитная история и прочие факторы, раскрыли требования в Росбанке.

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В Райффайзенбанке отметили, что важна регулярность доходов, она «всегда расценивается банками как дополнительный компенсирующий фактор». В банке ВТБ также требуют взноса на уровне 20 процентов, но соглашаются оформлять ипотеку самозанятым по двум документам (паспорт и СНИЛС) и без подтверждения дохода.

В Сбербанке минимальная ставка по ипотеке для самозанятых — 7,9 процента, в ВТБ ставки для этой категории заемщиков не отличаются от ставок для работающих по найму. Росбанк предлагает ставку на 0,75 процента выше, чем для наемных сотрудников. В Райффайзенбанке опровергли наличие надбавок для самозанятых — кредиты им выдают на равных условиях со всеми, заявили в банке.

Ранее сообщалось, что самозанятые — это категория россиян с минимальными шансами на ипотеку. По данным экспертов рынка кредитования, жилищные займы им практически не дают. Чрезмерная требовательность по отношению к самозанятым объясняется «субъективным восприятием банковских организаций из-за отсутствия опыта работы с такими заемщиками», пояснили специалисты.