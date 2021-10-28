Россиян предупредили о подорожании жилья в Крыму

Риелтор Костина: с начала 2021 года недвижимость в Крыму подорожала на 25-35 процентов

С начала 2021-го недвижимость в Крыму подорожала в среднем на 25-35 процентов в зависимости от сегмента, и тенденция к росту цен сохранится и в следующем году, заявила Федеральному агентству новостей (ФАН) специалист по недвижимости одной из крымских риелторских компаний Анна Костина.

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Как отметила специалист, в основном жилье в Крыму покупают россияне с материковой части — на них приходится 65 процентов сделок. Чаще всего это жители Москвы, Санкт-Петербурга и севера России. Они провоцируют рост цен, между тем земли под застройку на полуострове немного, поэтому стоимость квартир только увеличивается — особенно в Севастополе и на Южном берегу.

Костина посоветовала потенциальным покупателям приобретать недвижимость на полуострове уже сейчас, поскольку предпосылок к снижению стоимости квадратных метров нет. Пока «квадрат» в Симферополе стоит 100 тысяч рублей, в следующем году он может подорожать до 120-130 тысяч, предупредила эксперт. Менее дорогое жилье можно найти в северной части Крыма, указала она: там квадратный метр продается по цене 40-70 тысяч.

Ранее руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев заявил, что ожидать снижения стоимости жилья в крымских новостройках в краткосрочной перспективе не стоит. Но покупатели могут рассчитывать на скидки, отметил он.