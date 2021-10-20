В Крыму прошли съемки сериала о Фаине Раневской

В Никитском саду в Крыму прошли съемки телесериала об актрисе Фаине Раневской

В Крыму прошли съемки телесериала об актрисе Фаине Раневской. Легенду советского кино играет Мариэтта Цигаль-Полищук. Площадкой для съемок некоторых эпизодов был выбран Никитский ботанический сад. Об этом сообщается на сайте сада.

В Instagram пресс-служба уточнила, что в ранние годы Раневская жила в Крыму и состояла в труппе «Театра актера». Именно в эти годы артистка взяла творческий псевдоним, настоящее ее имя — Фанни Фельдман.

Как уточняется в публикации, съемки проходили в частности в партере и на летней эстраде ботсада. Телесериал выйдет в эфир на Первом канале, однако дата премьеры пока неизвестна.

Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь известной российской актрисы Любови Полищук. Она играла в таких сериала как «Земский доктор», «Крылья империи», в фильме «Обитаемый остров» и в других картинах.

Ранее сообщалось, что в Никитском ботаническом саду на южном побережье Крыма пройдет традиционный масштабный Бал Хризантем. Выставка обычно проводится в последних числах октября, когда расцветают все хризантемы в саду — на балу представлены порядка 500 видов цветка.