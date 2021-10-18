В Крыму художники устроили выставку в старинном конденсаторе для сбора воды

В окрестностях Феодосии провели выставку «Чистое искусство Арт Зибольд». Художники устроили мероприятия в старинном конденсаторе для сбора воды на горе Тепе-Оба — в чаше Зибольда. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Чаша представляет собой круглую площадку из известняка диаметром 12 метров. Ее в начале XX века построил лесничий Федор Зибольд, пытаясь повторить элементы древней системы водоснабжения. Конструкция предназначена для того, чтобы капельки конденсата, попадающие в чашу, стекали по желобу вниз, к трубе водопровода.

«Главная наша цель — показать красоту полуострова и привлечь внимание общественности к местным достопримечательностям. Сначала мы хотели провести мероприятие у Ильинского маяка, но там в октябре очень сильные ветра, вот и выбрали место поспокойнее», — рассказала организатор выставки Ирена Грегор.

В начале сентября в Коктебеле прошла 22-я «Подзаборная» выставка. Художники заняли всю улицу Серова, картины размещали даже на кустах и вскопанных грядках. Произведения основателей движения «подзаборников» располагались на белом заборе Игоря Шептовецкого, директора выставки.