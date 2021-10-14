В Приамурье начали проводить виртуальные экскурсии к наскальным рисункам

Амурский областной краеведческий музей начал проводить для своих посетителей виртуальные экскурсии к писаницам — труднодоступным наскальным рисункам, которые были сделаны древними людьми. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, отправиться на подобную экскурсию можно при помощи шлема виртуальной реальности (VR). Чтобы подготовить ее, специалистам пришлось поехать в реальные экспедиции к восьми писаницам, отснять их в формате 360 градусов, а затем оцифровать полученные изображения, снабдить их комментариями и загрузить в программу. В общей сложности на проведение этой работы ушло около года.

«Получился неимоверно интересный и нужный проект. Тех людей, которые никогда не смогут побывать у писаниц и увидеть их воочию, он приближает к данным объектам», — отметила министр культуры и национальной политики региона Надежда Доргунова. Она также выразила надежду, что некоторые из тех, кто увидит древние памятники благодаря виртуальной реальности, потом захотят посмотреть на них и вживую.

Древняя живопись Приамурья — писаницы — была открыта в XIX веке и изучена лишь в 60-х годах XX века. Большая их часть — это комплекс наскальных изображений и святилищ, созданных от эпохи неолита до развитого средневековья.