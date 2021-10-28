Приезжие бросились скупать дорогие квартиры в Москве

Состоятельные покупатели недвижимости из российских регионов переориентировались с Европы на Москву, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Savills и других участников рынка жилья. Сделать это их вынудило распространение COVID-19.

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По подсчетам Savills, на московском рынке элитной недвижимости заметно выросла доля выходцев из регионов: осенью 2021-го их спрос на покупку столичного жилья превысил уровень 2019-го на 41 процент, запросов на аренду стало на 66 процентов больше. Эксперты отмечают, что на приезжих приходится не менее 20 процентов сделок с московской недвижимостью в бюджете 40–110 миллионов рублей. В элитных новостройках они формируют 30–60 процентов продаж.

Консультанты связывают всплеск активности регионалов с неопределенностью, возникшей из-за COVID-19. Многие такие покупатели отказались от сделок за рубежом, бросились скупать дорогие квартиры в Москве для сохранения средств, выбрали для детей столичные вузы вместо европейских. Некоторые россияне, жившие за рубежом, вынужденно вернулись в Россию.

Собеседник «Коммерсанта» в одной из девелоперских компаний рассказал, что многие покупатели элитного жилья в Москве по-прежнему живут и работают в регионах, но намерены переехать в столицу «на пенсию» вместо Испании, как в допандемийные времена.

Ранее стало известно, что российские инвесторы начали скупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. За январь-август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.