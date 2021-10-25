Стоимость аренды элитного жилья в Москве достигла рекорда

Средняя стоимость аренды элитного жилья в Москве в сентябре впервые с начала 2021 года достигла 375,8 тысячи рублей в месяц. Об историческом рекорде для рынка недвижимости столицы сообщило агентство Savills, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

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С января 2021 года средняя предлагаемая ставка аренды увеличилась на 12 процентов. Предыдущий исторический максимум зафиксировали в июле 2021-го — ставка поднялась до 370 тысяч рублей за объект в месяц. Запрашиваемая арендаторами ставка оказалась на уровне 290 тысяч рублей — на 3 процента больше, чем в январе 2021 года.

Эксперты агентства объяснили динамику совокупностью причин — снижением предложения на рынке, а также традиционным сезонным ростом цен в сентябре. Аналитики также обратили внимание на зависимость аренды от рынка покупки-продажи недвижимости. «Доходность объекта от сдачи в аренду всегда неразрывно связана со стоимостью квадратного метра при покупке. Наблюдаемый нами рост арендной ставки в премиальном сегменте происходит на фоне роста стоимости предложения при продаже», — пояснили в Savills.

Ранее Savills провело исследование, заметив, что летом 2021 года Москве резко увеличился спрос на высокобюджетное съемное жилье. За три месяца спрос на дорогие квартиры среди арендаторов увеличился почти на 29 процентов относительно показателя 2019 года и на 70 процентов обогнал количество сделок в 2020-м.