Россиянин попробует отсудить у банка дешевое элитное жилье

Российский Конституционный суд пообещал рассмотреть жалобу на изъятие единственного, хоть и роскошного, жилья у мужчины из Санкт-Петербурга. Элитную недвижимость Сергей Кузьмин дешево купил у банка и на момент сделки не знал о финансовых проблемах организации, пишет «Коммерсантъ».

В 2015 году Кузьмин приобрел у банка «Советский» за 10,9 миллиона рублей квартиру площадью 273 квадратных метра. Она находится в культурно значимом доме 1913 года постройки, который расположен на Петроградской стороне Санкт-Петербурга — в элитном районе города. Россиянин заявил, что установленная банком цена не вызвала у него вопросов — жилье нуждалось в капитальном ремонте и уже было объектом несостоявшихся торгов.

Через год «Советский» решил оспорить сделку и обратился в Арбитражный суд Петербурга. Оказывается, квартира была продана по заниженной цене за два месяца до санации банка. По оценкам экспертов, реальная стоимость недвижимости составляла 35 миллионов рублей. Кузьмин попробовал отстоять свое жилье в 2018 году, но ему не удалось. Суд признал сделку недействительной и обязал мужчину вернуть квартиру обратно банку, а финансовую организацию — выдать гражданину 10,9 миллиона рублей.

Эксперты отметили, что отданная «Советскому» квартира была единственной жилой недвижимостью россиянина. Однако в таком случае право на сохранение единственного жилья у добросовестного покупателя не работает — если сделка признана недействительной, то право собственности никогда и не переходило к контрагенту. По словам юристов, здесь не имеет значения, есть у заявителя иное жилье или нет. Эксперты считают, что пересмотр дела «просто разрушит институт оспаривания сделок».

В 2015 году Конституционный суд России обязал правительство выплачивать компенсации гражданам, которые потеряли жилье по независящим от них обстоятельствам. На выплаты в размере одного миллиона рублей могут рассчитывать лица, лишившиеся единственной квартиры или дома.

