В Москве обвалились продажи элитного жилья

Kalinka Group: число сделок в элитных новостройках Москвы сократилось на 38 процентов

В период с июля по сентябрь 2021 года число сделок в элитных новостройках Москвы сократилось на 38 процентов по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Kalinka Group.

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По данным риелторов, всего за третий квартал 2021 года в Москве было заключено 427 сделок со строящимся элитным жильем. По сравнению с показателями второго и первого кварталов продажи обвалились на 31 и 48 процентов соответственно.

Суммарно состоятельные покупатели за июль-сентябрь приобрели в столице 49 тысяч квадратных метров дорогой недвижимости (минус 38 процентов к показателю за третий квартал 2020 года). Средневзвешенная цена квадратного метра элитных квартир в Москве увеличилась на 13 процентов за квартал и на 19 процентов за год, до 814,8 тысячи рублей, подсчитали специалисты. Средний бюджет сделки составил в третьем квартале 93,5 миллиона рублей.

Самые дорогие элитные квартиры Москвы находятся в Ордынском тупике, в Гранатном и Молочном переулках, уточнили риелторы.

Ранее аналитики швейцарского банка UBS опубликовали исследование, свидетельствующее о том, что квартиры в Москве переоценены. Но риска возникновения ценового пузыря на столичном рынке недвижимости нет, заключили они.