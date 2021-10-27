Россиян предупредили о скором появлении гетто в крупных городах

Растущая популярность квартир-студий может спровоцировать формирование гетто в крупных российских городах, говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру». Гетто могут появиться в ряде муниципалитетов уже скоро — через четыре-пять лет, предупреждают эксперты.

По их данным, в настоящее время объем предложения квартир-студий у застройщиков порой достигает 40 процентов. «В курортном городе ждать появления гетто из-за большого числа студий не стоит, специфика таких городов другая, — прогнозируют брокеры по недвижимости. — А вот в городах, которые не являются туристическими, возникновение гетто из-за большого числа малоформатных квартир вполне возможно».

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Эксперты вспомнили советский опыт, когда рядом с большими массивами общежитий всегда располагался пост милиции. «Даже в те относительно спокойные времена это было оправдано, — отметили они. — Про нынешние времена и говорить не стоит». В современных гетто не будет полиции, полагают специалисты, и туда не будут ходить люди, «представляющие другой социальный уровень».

Риск появления гетто не сможет повлиять на популярность малоформатного жилья, считают в «Агентстве инвестиций в недвижимость». Небольшие квартиры будут востребованы, так как население России стареет и сокращается. Кроме того, указывают эксперты, страна занимает лидирующие позиции в мире по разводам, и покупка компактного жилья — это «хороший шанс для человека начать жить заново вне брака». При этом маленькие квартиры пользуются популярностью среди молодых семей и приезжих.

Ранее стало известно, что в Москве впервые появились микроаппартаменты площадью менее 10 квадратных метров. Многофункциональный комплекс с жильем такого формата расположен в районе Вешняки на востоке столицы. Он включает в себя четыре жилых корпуса, в которых в основном предлагаются студии площадью не более 17 квадратных метров.