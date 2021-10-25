Определены города-лидеры Подмосковья по росту цен на квартиры в новостройках

Российские риелторы оценили ситуацию на рынке жилья в городах Подмосковья. Лидером по положительной динамике в росте цен на один квадратный метр квартир в новостройках определили Домодедово. Город, расположенный в 37 километрах от центра Москвы, обогнал другие населенные пункты с показателем в плюс 23 процента (до 133 тысяч рублей) по итогам третьего квартала 2021-го по сравнению со вторым, сообщили аналитики ЦИАН журналистам РБК.

Средняя цена на квадрат нового жилья в Московской области по итогам сентября составила 141,7 тысячи рублей (на 12 процентов выше, чем в предыдущем квартале). На втором месте по росту стоимости квартир (за исключением элитного сегмента) оказался Клин, где цена на квадратный метр установилась в 102 тысячи рублей — на 20,8 процента больше, чем в июле. Опередил Люберцы с показателем в плюс 8,5 процента (до 172 тысяч рублей) другой подмосковный город — Дмитров. В этом населенном пункте за квартал цена на один квадратный метр в новостройке подскочила на 10,1 процента (до 87 тысяч рублей). Замыкает пятерку рейтинга Наро-Фоминск ( плюс 7,2 процента, до 131 тысячи рублей).

«Девелоперы продолжают увеличивать стоимость предложения, несмотря на снижение спроса после фактического обнуления льготной ипотеки для региона. Опережающий рост средних цен в тех или иных городах связан, в первую очередь, с изменением структуры предложения внутри ЖК — быстрее покупают самые дешевые лоты, наиболее дорогие остаются в продаже. Другая причина роста цен — новинки рынка выходят по ценам, близким к средним или даже превышающим их», — заявил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее аналитики ЦИАН назвали города Подмосковья, где сильнее всего за год подорожали коттеджи. Возглавила список Балашиха в ростом цен на дома на 81 процент, на втором месте оказался Солнечногорск ( плюс 46 процентов), Королев и Дмитров продемонстрировали прирост цен в 36 процентов.