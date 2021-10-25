Оценена угроза перегрева рынка жилья в России из-за льготной ипотеки

Специалисты по недвижимости и девелоперы оценили новую меру правительства по расширению льготной ипотеки на индивидуальное жилье. По прогнозу экспертов, низкие ставки по кредитам на частные дома должны стимулировать данный сегмент строительства и, вероятнее всего, не грозят перегревом на рынке ИЖС, пишет «Коммерсантъ».

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Согласно содержанию документа правительства, опубликованного 23 октября, займы в банке на возведение частного дома россияне смогут получить не выше чем под семь процентов годовых. Ранее программа льготной ипотеки распространялась лишь на объекты в новостройках. По мнению экспертов, инициатива подстегнет спрос на частные дома в условиях роста цен на строительные материалы в пандемию на 20-30 процентов. Расширение программы позволит выдать на покупку или строительство частных домов около 15 тысяч кредитов на общую сумму в 30 миллиардов рублей.

По оценке «Дом.РФ», уже владеют частными домами 21,6 миллиона российских семей, а желают жить на земле — 45,4 миллиона семей, которые не могут себе позволить коттедж из-за ограничений по кредитам. «Льготная ипотека на ИЖС чрезвычайно важна как мера стимулирования спроса. Любая инфляция предложения при отсутствии подкрепления спроса снижает объем покупаемых товаров», — высказалась о роли льготных кредитов президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства Елена Николаева. Эксперт добавила, что инициатива сработает при создании типовых проектов. «При этом вероятность перегрева рынка ИЖС или пузыря на нем невелика, поскольку он на очень ранних стадиях своего развития», — резюмировала Николаева.

По словам главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, ставку в семь процентов годовых по кредитам на частное жилье «более или менее можно использовать», но властям стоит предусмотреть отдельную программу предоставления россиянам участков под строительство с учетом того, что не у всех есть возможность купить землю либо на такой территории отсутствует необходимая инфраструктура.

Ранее российское правительство также приняло решение о расширении программы «Дальневосточная ипотека». Молодые семьи в моногородах смогут приобретать квартиры на льготных условиях как в новостройках, так и на вторичном рынке.