В России подскочили цены на съемное жилье

«Авито Недвижимость»: стоимость аренды жилья в России за год выросла на 23 процента

По итогам третьего квартала 2021 года в России заметили повышение средней стоимости аренды жилья в крупных городах на 23 процента по сравнению с тем же периодом 2020-го. Больше всего подскочили расценки на съем квартир в Калининграде — в 1,7 раза за 12 месяцев. Данные приводит РБК со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

Средняя стоимость долгосрочного съема квартиры в России увеличилась до 20,8 тысячи рублей в месяц. В Калининграде данный показатель достиг 25 тысяч рублей. На втором месте Сочи, где с третьего квартала 2020-го съемное жилье подорожало в 1,6 раза, до 40 тысяч рублей. Москва замыкает тройку со среднем размером аренды жилья в 60 тысяч рублей в месяц. Съем квартир подешевел за год лишь в Барнауле, там средняя ставка аренды упала на 21 процент.

По оценкам специалистов «Авито Недвижимости», с июля по сентябрь 2021 года россияне интересовались арендой жилья на 16 процентов чаще, чем годом ранее. При этом со второго квартала спрос на съемные квартиры в России подрос еще значительнее — в 1,6 раза, добавляют риелторы, объясняя тенденцию высоким сезоном арендного рынка и корректировкой с 1 июля программы льготной ипотеки.

«Принимая во внимание значительный рост цен на рынке первичной недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, госпрограмма жилищного кредитования перестала быть актуальной для обеих столиц. Вкупе с ростом цен на вторичном рынке это побудило некоторые категории населения рассматривать аренду жилья вместо приобретения собственного», — отметил глава проектов развития по вторичной недвижимости «Авито» Сергей Хахулин, подчеркнув, что ближайшие месяцы ставки по аренде с высокой вероятностью продолжат расти.

Ранее риелторы Est-a-Tet сообщили, что на столичный рынок арендных квартир вернулась популярная в 2000-х практика «кастингов» для квартиросъемщиков. Сложнее всего снять жилье семьям с детьми и беременным женщинам, так как арендодатели, предоставляющие помещения в обход налоговой, боятся жалоб со стороны соседей.