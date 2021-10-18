Названы города с самой быстрой окупаемостью квартир под аренду

Российские риелторы оценили доходность квартир вторичного рынка в 70 городах страны. Специалисты выясняли, как быстро покупка двухкомнатного жилья окупится с учетом непрерывной сдачи его в аренду. Самыми доходными оказались квартиры в Астрахани и Нижнем Тагиле с показателем в 9,5 процента годовых, назвали данные эксперты федерального портала «Мир квартир».

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Аналитики брали по каждому городу среднюю цену двухкомнатной «вторички» и арендной ставки по ней, а далее сопоставляли годовой доход от сдачи объекта с покупной стоимостью жилплощади. Купленное под аренду жилье в Астрахани и Нижнем Тагиле окупится быстрее всего — за 10,6 года. В Магнитогорске показатель доходности составил 9,2 процента, а срок окупаемости на уровне 10,9 года. Двухкомнатные квартиры в Мурманске (7,8 процента), Грозном (7,7 процента), Архангельске (7,6 процента) можно приобрести с расчетом на то, что потраченная на покупку недвижимости сумма вернется через 12,5-13 лет.

Самое низкодоходное жилье нашли в Сочи. Так как за последний год стоимость квартир в курортном городе сильно выросла, аренда жилья будет покрывать траты на покупку недвижимости около 28,6 года. На втором месте с «хвоста» рейтинга — Москва, в которой окупаемость жилья около 26,9 года. В Санкт-Петербурге стоимость «двушки» придется возвращать на аренде 22,6 года. Средняя по России доходность от сдачи квартиры в аренду составляет 5,5 процента годовых, а окупаемость — 18,2 года.

«Мы проводили такое исследование год назад, и показатели были лучше — шесть процентов и 16,6 лет. Но поскольку цены на недвижимость с тех пор существенно выросли, а аренда осталась прежней или даже в некоторых регионах подешевела, доходность квартир сейчас ниже, а окупаются они дольше. Возможно, что в следующем году ситуация выправится и показатели окажутся снова на уровне 2020 года», — подчеркнул гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее россиянам-собственникам квартир напомнили о нарушениях, за которые можно получить административное наказание или лишиться недвижимости. Среди наиболее распространенных санкций — штрафы за несогласованную перепланировку, использование жилья не по назначению.