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Названы самые проблемные для продажи квартир типы соседей

Est-a-Tet: психически нездоровые соседи хозяев продающихся квартир могут помешать сделке
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россиянам перечислили самые проблемные типы соседей, которые могут существенно затруднить сделку по продаже квартиры. Чаще всего потенциальные покупатели готовой недвижимости отказываются от объектов в домах, где проживают люди с «синдромом Плюшкина» или скандальные пенсионеры, пишет РИА Новости со ссылкой на риелторов.

Не нравится приобретателям, а также арендаторам квартир соседство с маргинальными персонами, подчеркнул генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Негативное впечатление в таком случае возникает уже на этапе осмотра подъезда, хозяева продающейся недвижимости идут на торг в пределах двух процентов от стоимости объекта.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова добавила, что бывают случаи, когда плохие соседи делают сделку невозможной, даже если у покупателя нет альтернативных вариантов. Сумма дисконта в случае, если покупатель в конечном итоге согласится на покупку, может достигать 15 процентов, назвала размер скидки риелтор. Смогут помешать нормальной продаже жилья психически нездоровые соседи, в том числе те, кто заваливает собственные квартиры мусором с улиц.

Иногда препятствием к заключению сделки могут быть жильцы того же дома с вредными привычками, дебоширы, которых тут же можно заметить по их активности в подъезде. Люди не хотят жить рядом с бабушками, следящими за соседями не только во дворе, но и через дверной глазок. В список нежелательных для приобретателей квартир соседей риелторы отнесли и так называемых селебрити.

«В проектах более высокого класса проживают представители "золотой молодежи", поведение которых часто непредсказуемо, из-за чего возникают конфликтные ситуации. Нередко к нежелательным соседям относят звезд шоу-бизнеса и иных публичных людей. Причина проста — вечеринки, а также множество гостей и поклонников», — добавила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее специалисты Est-a-Tet сообщили, что на московский рынок аренды вернулась из 2000-х практика «кастингов» среди квартиросъемщиков. Сложнее всего снять жилье семьям с совсем маленькими детьми из-за шума, на который жалуются соседи. В таких случаях, если квартира сдается неофициально (без уплаты налогов), арендодатели рискуют быстро попасться на нарушении правоохранительным органам.

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