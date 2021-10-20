Названы самые проблемные для продажи квартир типы соседей

Россиянам перечислили самые проблемные типы соседей, которые могут существенно затруднить сделку по продаже квартиры. Чаще всего потенциальные покупатели готовой недвижимости отказываются от объектов в домах, где проживают люди с «синдромом Плюшкина» или скандальные пенсионеры, пишет РИА Новости со ссылкой на риелторов.

Не нравится приобретателям, а также арендаторам квартир соседство с маргинальными персонами, подчеркнул генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков. Негативное впечатление в таком случае возникает уже на этапе осмотра подъезда, хозяева продающейся недвижимости идут на торг в пределах двух процентов от стоимости объекта.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова добавила, что бывают случаи, когда плохие соседи делают сделку невозможной, даже если у покупателя нет альтернативных вариантов. Сумма дисконта в случае, если покупатель в конечном итоге согласится на покупку, может достигать 15 процентов, назвала размер скидки риелтор. Смогут помешать нормальной продаже жилья психически нездоровые соседи, в том числе те, кто заваливает собственные квартиры мусором с улиц.

Иногда препятствием к заключению сделки могут быть жильцы того же дома с вредными привычками, дебоширы, которых тут же можно заметить по их активности в подъезде. Люди не хотят жить рядом с бабушками, следящими за соседями не только во дворе, но и через дверной глазок. В список нежелательных для приобретателей квартир соседей риелторы отнесли и так называемых селебрити.

«В проектах более высокого класса проживают представители "золотой молодежи", поведение которых часто непредсказуемо, из-за чего возникают конфликтные ситуации. Нередко к нежелательным соседям относят звезд шоу-бизнеса и иных публичных людей. Причина проста — вечеринки, а также множество гостей и поклонников», — добавила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Ранее специалисты Est-a-Tet сообщили, что на московский рынок аренды вернулась из 2000-х практика «кастингов» среди квартиросъемщиков. Сложнее всего снять жилье семьям с совсем маленькими детьми из-за шума, на который жалуются соседи. В таких случаях, если квартира сдается неофициально (без уплаты налогов), арендодатели рискуют быстро попасться на нарушении правоохранительным органам.