Россиян предупредили о неожиданном риске лишиться квартиры в новостройке

Российский адвокат Ирина Зуй перечислила риски при сделках купли-продажи квартир, о которых жители страны иногда не догадываются. Население предупредили о малоизвестных и неожиданных угрозах, которые могут обернуться потерей квартиры в новостройке, сообщает «Российская газета» во вторник, 19 октября.

Опасность лишиться приобретенного жилья может крыться, например, в банкротстве продавца. Но первичный рынок недвижимости тесно связан и с тем, на земле какого статуса возводятся дома. Застройщики часто не выкупают участки под ЖК, а арендуют их у государства. Такими территориями зачастую выступают бывшие промзоны и полигоны. Покупателю квартиры в строящемся доме важно обращать внимание на условия договора, по которому девелопер арендовал землю. Если в документе прописано, что участок выделен под деловую застройку, а по факту на ней возводят жилье, это чревато неприятностями для собственников квартир.

Зуй добавляет, что распространены ситуации, когда застройщики нарушают условия инвестиционного договора между ним и собственником земли. Например, обязуются передать несколько квартир после сдачи дома в эксплуатацию владельцу участка, а по факту распродают все жилье. «Практика судов пока складывается не в пользу граждан: суды передают квартиры, уже оплаченные гражданами, собственникам земли», — пояснила адвокат.

Юрист порекомендовала россиянам до сделки с квартирой просить у застройщика документы об исполнении инвестиционного контракта, изучать договор аренды земельного участка. «Покупать квартиру на "первичке" можно только по договору долевого участия в строительстве (ДДУ), все прочие схемы являются незаконными», — подчеркнула Зуй.

Ранее россиянам напомнили о риске остаться без унаследованных квартир. Наследники могут потерять жилье, если в течение шести месяцев не предпримут действий по принятию имущества.