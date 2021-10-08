Россиян предупредили о возможности лишиться квартиры из-за перепланировки

Ведущий юрисконсульт юридической службы «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Болотская предупредила россиян о возможности лишиться своей квартиры из-за самовольной перепланировки. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По словам юриста, устроить перепланировку жилья можно только после согласования данного вопроса с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями. Она отметила, что перепланировка подразумевает под собой внесение изменений в технический паспорт жилого помещения.

«За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, правообладатель жилого помещения, подвергнутого самовольной перепланировке, должен привести его в прежнее (проектное) состояние в срок и в порядке, установленные органом, осуществляющим согласование», — предупредила специалист.

Однако, как уверят Болотская, при отказе собственника выполнить требование суд может вынести решение о продаже жилья на публичных торгах и выплате полученных с продажи средств ее бывшему владельцу. Исключением, как отметила юрист, могут стать ситуации, при которых перепланировка не нарушает права и законные интересы граждан.

Ранее адвокат Самарской областной коллегии адвокатов Артем Дулгер раскрыл сроки изъятия квартиры при невыплате жилищного кредита. По словам специалиста, если не вовремя внести один платеж, банк ограничится звонками с предупреждениями. После трех просрочек начинается досудебная работа: заемщику пришлют письменные требования о внесении платежей. Через полгода невыплат банк, как правило, обращается с иском в суд.