Москвичей наказали за лишнюю батарею в квартире

Мосжилинспекция нашла в Северном Тушине квартиру с незаконной батареей на лоджии

Собственников квартиры в Северо-Западном административном округе столицы уличили в незаконной перепланировке комнат и установке лишней батареи на лоджии квартиры. Москвичей наказали по суду и заставили привести помещения в девятиэтажке к проектному состоянию, сообщила Мосжилинспекция во вторник, 28 сентября.

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Нарушения зафиксировали в трехкомнатной квартире дома №11, корпус 3 на улице Вилиса Лациса в Северном Тушине. Мужчина, владеющий четвертью жилплощади, провел ремонт с несогласованной перепланировкой. «На лоджии нашли установленный радиатор отопления, подключенный к общедомовой системе горячего водоснабжения, в помещениях разобраны старые и устроены новые перегородки, перенесено сантехническое оборудование», — пояснили инспекторы.

Собственников квартиры привлекли к административной ответственности и обязали вернуть квартире первоначальный вид. Владельцы квадратных метров в Северном Тушине не выполнили требование, тогда инспекторы обратились в районный суд и выиграли дело. Москвичи подали апелляцию в Мосгорсуд и снова проиграли. В жилинспекции подчеркнули, что устранение нарушений находится на контроле ведомства.

Российские надзорные органы стали заметно чаще сообщать о случаях незаконной перепланировки квартир, которые оборачиваются судом. В начале сентября москвичку уличили в расширении жилплощади в коммунальной квартире в Ясенево за счет «квадратов» на балконе. На женщину пожаловался сосед.