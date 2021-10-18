В России резко выросли ставки аренды одного вида недвижимости

Российский рынок офисов восстанавливается — в 2021 году ставки аренды выросли почти во всех городах-миллионниках. Лидерами стали Новосибирск, Казань и Челябинск, где стоимость аренды этого вида недвижимости прибавила 30-40 процентов, говорится в исследовании, подготовленном базой недвижимости Restate.ru (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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По данным аналитиков, в Москве средняя стоимость аренды офисов достигла максимального уровня к началу лета — 2,68 тысячи рублей за квадратный метр в месяц (плюс 25 процентов с начала 2021-го). В октябре средние ставки снизились до 2,34 тысячи рублей за «квадрат», но этот показатель все равно на 14 процентов больше, чем год назад.

В Санкт-Петербурге ставки аренды офисов к осени также резко увеличились — на 28 процентов к уровню января. В среднем снять помещение в городе можно за 1,14 тысячи рублей за квадратный метр в месяц (плюс 9 процентов за год).

В некоторых мегаполисах налицо более явные признаки восстановления офисного рынка, а стоимость аренды этим летом била все рекорды — так было в Казани, Челябинске, Новосибирске. В этих городах, по словам экспертов, спрос на офисную аренду уже превысил допандемийные показатели.

Ставки в остальных крупных городах, по данным Restate.ru, тоже росли, хоть и не столь сильно. Самым дорогим городом для арендаторов офисных площадей по-прежнему остается Москва, заключают специалисты.

Ранее стало известно, что из-за пандемии во всем мире обострилось жилищное неравенство: растущие цены на недвижимость вынуждают людей отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Политики предлагают разные варианты решения проблемы, в том числе рассматривается возможность превращения пустующих офисов в квартиры.