Мир столкнулся с новой проблемой из-за коронавируса

Растущие цены на недвижимость вынуждают людей по всему миру отказываться от надежды на обретение собственного жилья. Это феномен, получивший распространение во время пандемии коронавируса. Увеличиваются как цены покупки, так и ставки аренды квадратных метров, сообщает Bloomberg.

Мировой рынок жилья сломался, констатирует агентство: извечная проблема высокой стоимости недвижимости превратилась в проблему острого жилищного неравенства, и целое поколение рискует с ней не справиться. «Мы стали свидетелями того, как определенные слои общества не допускаются в некоторые районы нашего города — квартиры там им недоступны, — говорит мэр Берлина Михаэль Мюллер. — Так обстоит дело в Лондоне, Париже, Риме, а теперь, к сожалению, зачастую и в Берлине».

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В последние 18 месяцев пандемия подтолкнула мировой рынок жилья к новым рекордам — росту стоимости домовладений способствовали сверхнизкие процентные ставки и дефицит предложения. Новые условия стали выгодными для собственников жилья, но не для тех, кто только планировал его приобрести. Таким образом увеличился поколенческий разрыв между беби-бумерами, большинство из которых имеют свое жилье, и миллениалами и поколением Z (зумерами), вынужденно распрощавшимися с мечтой о собственном доме.

Политики предлагают разные варианты решения жилищных проблем: от введения предельной арендной платы и специальных налогов для арендодателей до национализации частной собственности и превращения пустующих офисов в жилье. Но очевидного выхода из сложившейся ситуации нет, отмечает Bloomberg.

Ранее стало известно, что по итогам второго квартала 2021-го Турция стала мировым лидером по росту цен на жилье, там оно за год подорожало на 29 процентов. Второе место в списке стран с самым быстрым ростом цен на недвижимость заняла Новая Зеландия (плюс 26 процентов). Третье место разделили США и Словакия (плюс 19 процентов). Россия за год переместилась с 14 на десятое место рейтинга с динамикой цен на уровне 14 процентов.