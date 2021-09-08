Стоимость жилья в США побила рекорд за 45 лет

Bloomberg: в июле 2021 года цены на недвижимость в США рекордно выросли на 18 процентов

В США цены на жилье в июле 2021 года взлетели на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За месяц же недвижимость подорожала на 1,8 процента. О побитом за 45 лет рекорде пишет Bloomberg со ссылкой на отчет информационно-аналитической компании CoreLogic, специализирующейся на недвижимости.

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Больше всего подорожало жилье в Фениксе и Сан-Диего — на 29,7 и 23,7 процента соответственно. Относительно немного изменилась стоимость недвижимости в Чикаго — рост составил 9,2 процента.

Подобную динамику спровоцировали миллениалы, у которых с возрастом появилась возможность купить жилье лучше, а также богатые инвесторы и арендаторы, побоявшиеся стремительного повышения платы за съемное жилье. Кроме того, сейчас в США действуют рекордно низкие ипотечные ставки. Совокупность этих факторов привела к тому, что предложение недвижимости не может удовлетворить постоянно растущий спрос.

По прогнозам компании, в ближайшие пять-десять лет Соединенные Штаты не смогут справиться с дефицитом жилищного фонда, если не введут ряд «более агрессивных» мер по стимулированию застройщиков. Ожидается, что к 2022 году рост цен на жилье снизится до 2,7 процента в год.

О снижении доступности недвижимости по всему миру сообщают и другие эксперты. 80 процентов риелторов, опрошенных Reuters, считают, что с замедлением роста цен жилье не станет доступнее. По прогнозам, ситуация на рынке не улучшится из-за ожидаемого повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков и других причин.