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В российском городе предложили жилье за полцены

Администрация Тюмени разрешила купить часть муниципальных квартир со скидкой 50 процентов
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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Власти Тюмени предложили горожанам, проживающим в коммунальных квартирах, выкупить часть муниципального жилья с огромной скидкой. Одну из освободившихся комнат жители российского города смогут приобрести за полцены пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу тюменской администрации.

В городском правительстве считают, что выкупить жилье по полной стоимости гражданам сложно, поэтому в октябре 2021 года запустили льготную программу с пониженным коэффициентом. Жилплощадь разрешили выкупить в рассрочку от трех до пяти лет, главное условие — заплатить первоначальный взнос в 30 процентов от цены объекта.

Покупатели смогут воспользоваться предложением, если будут соответствовать некоторым критериям. Потенциальному собственнику необходимо проживать в коммунальной квартире, комнату в которой он собирается приобрести. Кроме того, на каждого члена семьи должно приходиться менее 18 квадратных метров.

Массовые скидки на квартиры заметили и на вторичном рынке в Москве. По оценкам экспертов, каждая вторая сделка в июле 2021 года проходила с корректировкой изначальной стоимости жилья. В среднем стоимость снижалась на пять процентов, а максимальный размер скидки достигал 35 процентов. Самые доступные квартиры в Москве посоветовали искать в Троицком округе — один квадратный метр жилья там стоит в среднем 147,5 тысячи рублей.

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