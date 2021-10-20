Россиянам напомнили о важности присвоения адреса частному дому

Жителям России напомнили о необходимости присвоения адреса объектам недвижимости, чтобы в полной мере реализовывать свои права на собственность и избежать других проблем. Порядок процедуры в отношении домов, земельных участков и даже недостроенных сооружений пояснили журналисты РБК со ссылкой на столичную мэрию 20 октября.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

Почтовый адрес является обязательной и важной характеристикой недвижимости, необходимой для определения локации объектов. Именно поэтому он должен быть уникальным, присвоенным законным образом, с соблюдением всех правил. «Отсутствие, или неоднозначное указание адреса в различных документах может создать собственнику недвижимости большое количество проблем. Сведения об адресах обязательны для использования органами государственной власти и местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг», — пояснили в департамента городского имущества Москвы.

В отношении частного дома сначала адрес дают земельному участку, а только потом постройке, добавили в ведомстве. Без адреса владелец жилья не сможет зарегистрировать право собственности на объект, продать его, сдать в аренду или передать по наследству. Кроме того, в таком доме нельзя прописаться, подчеркнул адвокат Александр Бабичев. Сложности возникнут и при попытках прикрепиться к поликлинике, детскому саду, школе, оформить кредит.

Присваивают адреса недвижимости, вносят в них корректировки органы местного самоуправления и власти регионов. В Москве данную услугу предоставляет департамент горимущества. Ведомство принимает заявления от жителей, а затем выносит решение о присвоении или аннулировании адреса объекта, процедура бесплатна для владельцев недвижимости. Далее данные поступают в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС), проверить их самостоятельно можно по любому объекту.

Ранее Росреестр напомнил жителям страны правила ведения споров по кадастровой оценке недвижимости. Для процедуры нужно подать заявление в соответствующую комиссию или в суд после фиксации в ЕГРН результатов государственной кадастровой оценки до даты внесения новых результатов. Кадастровая стоимость недвижимости, в частности, учитывается при определении размеров налогов (земельного, имущественного).