Россиянам напомнили правила споров по стоимости жилья

Жителям России в Росреестре напомнили правила оспаривания кадастровой оценки недвижимости. По данным ведомства, основанием для споров может послужить, в частности, установление в отношении жилья его рыночной стоимости. Оспорить кадастровую оценку может как владелец объекта, так и арендатор, пишет «Интерфакс».

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Для старта процедуры необходимо подать заявление в соответствующую комиссию или в суд после фиксации в ЕГРН результатов государственной кадастровой оценки до даты внесения новых результатов, результатов оспаривания или пересчета из-за изменения характеристик объекта. Узнать актуальные данные можно, заказав выписку у Росреестра.

В ведомстве добавили, что в 2020 году вступил в силу закон от 31 июля 2020 года №269-ФЗ, который направлен на соблюдение принципа «исправление – в пользу правообладателя». Кадастровая стоимость недвижимости необходима при расчете размера налогов (земельного, имущественного), а также величины арендной платы, стоимости по которой придется выкупать объект из государственной или муниципальной собственности.

Ранее россиян предупредили о возможных трудностях с оценкой недвижимости при принятии законопроекта Минюста о проведении экспертизы по оспариванию кадастровой стоимости объектов только госоценщикам. Документ затрагивает несколько видов споров, в том числе судебные строительно-технические процедуры.