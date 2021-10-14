Россиянам предрекли трудности при оценке жилья

Министерство юстиции России разработало законопроект, которым предлагается ограничить доступ к процедуре оспаривания кадастровой стоимости недвижимости частным оценщикам. Полномочиями к проведению экспертизы планируют наделить лишь государственных специалистов. Риелторы предрекли трудности для собственников жилья при введении новых норм, пишет РБК.

Проект Минюста затрагивает несколько видов экспертиз, в том числе по уголовным делам. С недвижимостью связаны два предлагаемых изменения. Ведомство рассчитывает передать государственным оценщикам судебные строительно-технические и землеустроительные экспертизы, которые проводят хозяева недвижимости в случае несогласия с ранее определенной кадастровой стоимостью объектов.

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Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев считает, что инициатива министерства снизит риски проведения некорректных экспертиз и подкупа собственниками частных экспертов для получения выгодных результатов оценки. Россияне все чаще прибегают к оспариварнию кадастровой стоимости недвижимости для снижения налога на имущество.

Общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы Кирилл Кулаков настаивает на том, что предлагаемые Минюстом нововведения нарушают права собственников. «Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков это спор налогоплательщика с государством. И арбитром в этом споре предлагается стать исключительно государственным судебно-экспертным учреждениям, которые априори зависят от государства, что нарушает и принцип независимости, и принцип состязательности судебного процесса», — пояснил Кулаков.

Эксперт также уверен, что при принятии новых норм, количество оспариваний результатов государственной кадастровой оценки (ГКО) сильно сократится, как и число решений суда в пользу владельцев недвижимости. Документ Минюста пока на стадии общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы.

Ранее москвичам дали прогноз по увеличению расходов на владение квартирами. Предполагается, что сумма налога, которую уплачивают собственники жилья, в 2022 году из-за повышения кадастровой стоимости недвижимости увеличится примерно на десять процентов, заявил Кулаков.