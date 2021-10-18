В России вступили в силу новые правила газификации участков

В России в понедельник, 18 октября, вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации. Об этом пишут «Известия».

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Соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина было опубликовано 16 сентября на сайте правительства. По новым правилам, бесплатная догазификация будет доступна только тем, кто собирается пользоваться газом «для личных, семейных и домашних нужд». Программа не действует для заявителей, которые хотят использовать газ в коммерческих целях.

Удаленность домовладений от газораспределительной инфраструктуры повлияет на сроки проведения газификации. В отдельных случаях их планируют определять в индивидуальном порядке. Заявку на подключение газа россияне могут подать через портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации. Они должны приложить комплект документов, включая ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Для отдельных случаев пакет документов могут расширить.

О бесплатной газификации земельных участков в апреле 2021 года сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, процесс в полном объеме решили завершить до 2023 года. Позже приоритетными городами для бесплатной газификации назвали локации, входящие в проект «Чистый воздух».