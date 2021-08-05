Газификацию Крыма оценили в миллиарды рублей

На догазификацию домовладений в Крыму понадобится около 7,4 миллиарда рублей. В такую сумму проведение газа у жителей полуострова оценил глава региона Сергей Аксенов. Его слова передает ТАСС.

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Во время встречи с вице-премьером правительства Александром Новаком Аксенов заявил, что потенциально сумма понадобится для газификации 78 тысяч домовладений. Участки находятся в населенных пунктах, где есть газ, но улицы и строения частично не газифицированы.

На данный момент заявки на догазификацию подали 15 тысяч домов — для работ потребуется около 1,5 миллиарда рублей. На реализацию плана Аксенов попросил у вице-премьера на 2021 год 200 миллионов рублей, а на 2022 — 1,3 миллиарда рублей. «В этом году готовы приступить к выполнению поручений», — заявил глава региона.

О бесплатной газификации участков заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в апреле 2021 года. Глава государства поручил властям регионов разработать план реализации проекта. Позже россиянам рассказали, что подводка газа к границе участков частных домовладений завершится до 2023 года.