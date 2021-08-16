Названы приоритетные для газификации города России

Президент России Владимир Путин назвал города, которые получат приоритет в бесплатном подключении домовладений к газу. В списке оказались населенные пункты, входящие в проект «Чистый воздух», сообщается на сайте Кремля.

В список вошли Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Они относятся к федеральному проекту «Чистый воздух», который рассчитан до 2024 года.

Глава государства дал поручение «Газпрому» и Минэнерго «обеспечить в приоритетном порядке газификацию домохозяйств» в указанных городах. Ответственные за выполнение должны будут предоставить результаты работы до 1 октября 2021 года.

О газификации 12 указанных городов стало известно в июле 2021 года. Соответствующую просьбу высказал глава Минприроды России Александр Козлов. Путин поддержал инициативу и дал поручение подготовить задачи для «Газпрома».

Про бесплатную газификацию домовладений президент рассказал в ходе послания Федеральному собранию в апреле текущего года. Он поручил властям регионов разработать план реализации проекта. Позже было объявлено, что бесплатную подводку газа к границе участков завершат до 2023 года.