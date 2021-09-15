В России запустили новый сервис для подключения к газу

Минцифры сообщило о запуске сервиса для бесплатного подключения газа к домовладениям

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России сообщило о запуске нового сервиса для подачи заявок на бесплатное подключение газа на земельном участке. Услуга стала доступна на портале госуслуг, сообщили в ведомстве 15 сентября.

Воспользоваться сервисом могут участники анонсированной президентом России Владимиром Путиным в апреле 2021 года программы социальной догазификации, пояснили в Минцифры. Бесплатное подключение распространяется на собственников домов в границах газифицированных территорий населенных пунктов страны.

«Мы перевели в электронный вид крайне востребованную социально значимую услугу. По данным Минэнерго России, право на бесплатную организацию "последней мили" до границ своего земельного участка в рамках программы имеют около пяти миллионов россиян. Теперь каждый россиянин сможет отследить статус исполнения заявки», — сообщил замглавы министерства Андрей Черненко.

В Минцифры добавили, что из госуслуг заявление автоматически переадресуют единому оператору газификации ООО «Газпром газификация». На рассмотрение каждой заявки отводится около суток. Актуальную информацию по запросу пользователь госуслуг сможет проверить в личном кабинете на портале.

Проверить возможность присоединения к сетям можно на сайте единого оператора. Ускоренную догазификацию планируется завершить до 2023 года. В августе текущего года глава государства Владимир Путин также назвал города с приоритетом на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках проекта «Чистый воздух». В список попали промышленные центры России Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск.