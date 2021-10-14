В Госдуме ответили на предложение урезать права россиян в сфере ЖКХ

Инициатива Торгово-промышленной палаты (ТПП), согласно которой россиян могут лишить права выбирать компанию, управляющую многоквартирным домом (УК), может вызвать серьезную социальную напряженность. Такие вопросы следует обсуждать публично, считает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Своим мнением политик поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что специалисты ТПП предложили передать полномочия по назначению УК региональным операторам по управлению жильем. По их инициативе, последние будут отбирать компании на основе открытых конкурсных процедур.

В Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года, разработанной Минстроем, есть пункт о создании органа, который займется возмещением ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Как объяснил председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков, вероятно, с граждан будут взимать плату и скидывать в «общий котел». Это не исключает появления еще одного пункта платы за ЖКХ. Эксперт отметил, что сумма, скорее всего, будет добавлена к плате за содержание домов, средства будут отчисляться региональным операторам. Они, в свою очередь, смогут определять, что относится к нарушениям, которые покрываются из этого фонда, а что нет.

Фальшь, коррупция и издевательство над правами граждан в сфере ЖКХ

По мнению Нилова, такая инициатива может вызвать в обществе серьезную социальную напряженность. Прежде чем предлагать отобрать у россиян право выбирать управляющую компанию, необходимо как минимум обсудить этот вопрос публично, считает председатель профильного комитета в Госдуме.

«Вообще в сфере ЖКХ сегодня очень много проблем, неразберихи, фальши, коррупции и издевательств над жилищными правами граждан. Что касается управляющих компаний, то и там есть проблемы и большие вопросы к качеству работы. Если предлагается граждан лишить права выбирать управляющую компанию, то я думаю, что это будет негативно воспринято как минимум теми гражданами, у кого существуют товарищества. Тогда спрашивается, зачем проводилась жилищная реформа и появлялась такая форма управления многоквартирным домом. То есть предлагается признать ее неэффективной? Зачем лишать граждан права управлять собственным домом, если у них все выстроено и все работает? Я скептически к этому отношусь», — высказался Нилов.

Он заявил, что если такой законопроект поступит в Госдуму, то его необходимо внимательно изучить и обсудить с экспертным сообществом, общественниками и регионами. «К примеру, в Москве есть "Жилищник" и к нему есть вопросы, а в регионах разные управляющие компании, так там вообще, куда не посмотри, одно издевательство. Для того чтобы такой серьезный шаг предлагать, нужно прежде его публично обсудить, дабы не вызвать серьезную социальную напряженность», — добавил политик.

Ранее правительство России утвердило новый порядок установления тарифов ЖКХ. Теперь россияне смогут на несколько лет вперед знать план начислений за жилищно-коммунальные услуги.